Вибухи в Одесі 24 травня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 травня. Росіяни атакують місто дронами.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів в Одесі 24 травня

"В Одесі чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:23

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що для Одеської області є загроза дронів. Зокрема, БпЛА рухалися з Чорного моря в напрямку міста (ймовірно, маючи на увазі місто Одеса).

Де оголосили тривогу

Станом на 00:27 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері, 23 травня в Одесі теж лунали звуки вибухів. Тоді моніторингові канали писали, що росіяни запустили балістичні ракети з Криму.

Також ми писали, що того ж вечора потужні вибухи пролунали у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами і на момент публікації цієї новини, спроби РФ продовжуються.