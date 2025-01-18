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В Німеччині зробили шокуючу заяву щодо українських біженців

18 січня 2025 17:55
Ольга Антоновська - редактор
В Німеччині шокували пропозицією депортувати всіх українців
Українка виїхала з дітьми з країни через війну. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" закликала вислати українських переселенців з Німеччини. Йдеться про 1,2 мільйона людей по всій країні.

Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

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Партія закликала депортували мільйони людей з Німеччини, посилити охорону кордону та закрити більшість мечетей у країні. Депутатка Катрін Ебнер-Штайнер заявила, що це допоможе запобігти "потоку одержувачів пільг в країну, які не бажають інтегруватися", вона також закликала до "всебічної реміграції".

Ебнер-Штайнер окремо відповіла на питання про українців. За її словами, всі українські біженці також повинні були б негайно покинути країну. Йдеться про 1,2 мільйона людей по всій Німеччині, більшість з яких жінки та діти, а також до 200 тисяч українців проживають у ​​Баварії. Німецька депутатка заявила, що Україна велика і має "достатньо територій", куди люди можуть повернутися.

Крім депортації біженців, ультраправа партія пропонує встановити паркани на кордоні з Німеччиною. Також зазначається, що біженці повинні отримувати лише допомогу "в натуральній формі", тобто не виплатами коштів.

Нагадаємо, на українських переселенців, які проживають у Польщі, очікують серйозні зміни у 2025 році. Зокрема, уряд країни підвищив вимоги до мінімального доходу для отримання карти побиту.

Із січня цього року внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидію на оренду житла. Держава частково або у повному обсязі буде покривати витрати людей.

Німеччина біженці переселенці політики депортація

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19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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