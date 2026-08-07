В Криму гучні вибухи на авіабазі, з якої РФ запускає "Шахеди"

Пожежа та вибухи в Криму. Фото ілюстративне архівне: соцмережі

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

В Криму, у ніч проти 7 серпня, виникла потужна пожежа на складі пально-мастильних матеріалів та тривала детонація на окупованому росіянами аеродромі "Гвардійське". Його росіяни використовують для запуску по Україні дронів "Шахедів". Тієї ж ночі, за даними супутникових знімків, у морі за шість кілометрів від узбережжя Геленджика спалахнуло невідоме судно.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на інформацію з соцмереж, куди росіяни публікували скарги на вибухи в Криму.

В Криму під атакою опинився аеродром "Гвардійське"

Як повідомили підписники місцевих каналів у соцмережах, аеродром "Гвардійське" опинився під масованим ударом. Атака відбувалася двома хвилями: перші влучання зафіксували в період з 03:30 до 03:39, а друга серія вибухів пролунала вже між 04:34 та 04:47. Внаслідок прильотів на території військової бази спалахнула масштабна пожежа.

Вибухи та пожежа неподалік "Гвардійське". Фото: соцмережі

Очевидці стверджують, що вогнем охоплено склад із пально-мастильними матеріалами. Полум'я виявилося настільки інтенсивним, що освітлило територію довкола на кілька кілометрів.

Крім потужного горіння, свідки скаржились на звуки вторинної детонації, ймовірно, на території бази вибухають запаси стрілецьких боєприпасів.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот

Відомо, що летовище "Гвардійське" відіграє важливу роль у повітряних атаках на українські міста, адже саме звідси окупаційні війська здійснюють запуски ударних безпілотників типу "Шахед".

Паралельно з подіями на військовому аеродромі стало відомо про ще одну пожежу, цього разу на воді. За інформацією моніторингової групи "Кримського вітру", у морі неподалік Геленджика також стався інцидент.

Судно, яке охопила пожежа біля Геленджика. Фото: соцмережі

Приблизно за шість кілометрів від берегової лінії виявлено палаюче судно. Деталі щодо типу корабля та причин його займання наразі з'ясовуються.

Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму. Основними цілями залишаються об'єкти військового призначення, склади, логістичні маршрути та інші елементи, які забезпечують діяльність російського угруповання на півострові. Зокрема, у ніч на 1 серпня українські військові атакували низку стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Ще одна атака на окупований Крим відбулася в ніч на 3 серпня. У різних районах півострова пролунали вибухи. За повідомленнями, пожежі виникли, зокрема, неподалік Керченського мосту. Через загрозу безпеці окупаційна адміністрація тимчасово призупиняла рух транспорту через переправу.

Наприкінці липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше використало морські безпілотні платформи Magura підрозділу Group 13 для ураження наземних цілей на території окупованого Криму. У результаті операції були виведені з ладу два російські радіолокаційні об'єкти, а саме машина управління комплексу РЛС "Подльот" і радіолокаційний запитувач "Пароль-4".