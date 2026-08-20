Укрзалізниця змінила рухи поїздів через пошкодження від атак РФ
Компанія "Укрзалізниця" заявила, що що внаслідок нічної атаки РФ по Києву та області було пошкоджено інфраструктуру. У зв'язку з цим було оперативно внесено зміни у русі приміських поїздів у напрямку столиці.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії.
Що відомо про зміну руху поїздів в напрямку Києва
У Telegram канал "Укрзалізниця: приміські поїзди" поінформував, що зміни стосуються для поїздів у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Так, сьогодні 20 серпня зміненим маршрутом будуть їхати наступні поїзди:
- №6903 та №6905 Ніжин — Бобрик (замість Ніжин — Київ);
- №6902 та №6906 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).
Окрім того, змінять маршрут прямування і регіональні рейси. Серед них:
- №893 Конотоп — Бобрик (замість Конотоп — Київ);
- №894 Бобрик — Ніжин (замість Київ — Ніжин).
Також цієї доби не зможуть здійснити рейс:
- №6909 та №6911 Ніжин — Київ-Волинський;
- №6910 Київ-Волинський — Ніжин.
"Водночас попереджаємо, що протягом дня можливі зміни на інших ділянках, а також затримки у русі приміських поїздів з безпекових міркувань. Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози", — резюмували у компанії.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у кількох районах міста виникли пожежі, пошкоджені будівлі, є загиблі та постраждалі.
Також ми писали, що два райони столиці частково залишилися без світла.
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