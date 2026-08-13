Українці в російському полоні: Лубінець назвав кількість загиблих

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які склали зброю та здалися в полон. Окрім цього, Україна має підтверджені дані про загибель 375 громадян у російських тюрмах. Полонені, які все ж таки повертаються додому, розповідають про катування та знущання.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Жорстокі тортури та розстріли беззбройних

Російські солдати часто розстрілюють українських бійців одразу після того, як ті піднімають руки, виходять без зброї та лягають на землю.

Омбудсман наголосив, що окупанти знущаються з беззбройних воїнів свідомо:

"З початку повномасштабного вторгнення тільки зафіксовані факти вбивства, страти щонайменше 345 українських військових, які, за зафіксованими відео, зробили все, щоб здатися в полон. Це означає, що вони поклали зброю, вийшли з піднятими руками, лягли на землю, показали, що вони не продовжують бойові дії. Їх російські солдати оглянули — переконалися, що жодної зброї немає".

За словами Лубінця, є випадки, коли військових змушували повністю роздягнутися, після чого розстрілювали їх упритул. Згідно із Женевською конвенцією, боєць отримує статус військовополоненого одразу після складання зброї, тому такі розстріли є прямим воєнним злочином.

Також посадовець навів дані про повернення тіл загиблих у неволі:

"У нас є окремий список, станом на сьогодні в ньому 375 імен. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією... І всі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України".

Українські правоохоронці вже розслідують 635 кримінальних справ щодо знущань із полонених. Серед загиблих опинилися й п'ятеро тяжкохворих захисників, яких намагалися якнайшвидше обміняти за допомогою Стамбульського списку. Крім того, щонайменше 53 бійці загинули під час вибуху в Оленівці.

Загалом майже 95% українських військових зазнають системних катувань у російських в'язницях. Окупанти застосовують побиття, струм, сексуальне та психологічне насильство, а також цькують полонених собаками та влаштовують показові суди. Наразі сфабриковані російські суди винесли вироки вже понад 1 700 українцям.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця повідомляв, що військовополонені у РФ не можуть телефонувати рідним. Згідно із Женевською конвенцією, бійці мають право передавати своїм сім'ям листи. Росія позбавляє їх такої можливості.

Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини писав, що поблизу Мирного Волноваського району Донецької області росіяни вбили українського військового. Чоловік 22 липня потрапив у полон. Після цього його розстріляли.