Українцям відкрили "Зимову підтримку" — хто отримає 1000 грн

Українці почали отримувати тисячу "Зимової підтримки"
Дата публікації: 23 листопада 2025 21:43
Оновлено: 21:44
В Україні офіційно стартувала президентська програма "Зимова підтримка", яка передбачає разову допомогу у 1000 гривень для громадян, що перебувають на території країни. Із 15 листопада українці можуть подати заявку на участь у програмі, яка покликана полегшити проходження складного зимового періоду.
