Українські стрічки та російські режисери: хто візьме участь у Венеційському кінофестивалі

Венеційський кінофестиваль. Фото: hollywoodreporter.com

Інна Буряк редактор стрічки новин

Організатори 83-го Венеційського кінофестивалю оголосили підсумкову програму кінофоруму, який триватиме з 2 по 12 вересня. Цьогоріч Україна буде представлена у кількох паралельних, позаконкурсних та імерсивних секціях, презентуючи як нові кінострічки, так і звукові артпроєкти.

Повний перелік фільмів-учасників опублікувало Deadline, інформує Новини.LIVE.

Відкриття, закриття та журі Венеційного кінофестивалю — 2026

Кінофестиваль відкриє нова стрічка Денні Бойла Ink, а фільмом закриття стане позаконкурсна картина Джованні Веронезі Dio ride. Головою міжнародного журі обрано американську акторку та режисерку Меґґі Джилленгол. Почесних "Золотих левів" за внесок у кінематограф цього року отримають Джордж Клуні та Еллен Берстін.

Українські митці та проєкти

У конкурсній програмі короткометражного кіно Orizzonti Short Films відбудеться прем'єра психологічної драми українського режисера, зірки серіалу "Тиха Нава", Павла Шпегуна "Тиша". Стрічка розповідає про зустріч молодого стендап-коміка Луки та загадкової дівчини, які в барі намагаються розділити біль, самотність і втрати. Головні ролі у фільмі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн.

Павло Шпегун. Фото: pavloshpegun / Instagram

У програмі Giornate degli Autori покажуть фільм "Камуфляж" режисера Микити Гібаленка, що має українське коріння та представлятиме Німеччину.

Також у секції Venice Immersive представлять українську звукову інсталяцію "Спомини" мисткині Софії Булгакової. Робота побудована на особистих і колективних аудіосвідченнях про життя під час повномасштабної війни, які глядачі прослуховують через конструкцію з ізоляційних труб.

Софія Булгакова на інсталяції "Спомини". Фото: команда проєкту

У позаконкурсній програмі Venice Open заплановано показ документального фільму Imperium Сергія Лозниці. Крім того, до програм увійшли дві стрічки, продюсером яких виступив Олександр Роднянський — Place to Be Корнела Мундруцо та Road to Jericho Амоса Гітая.

Російська присутність у конкурсах

До основного конкурсу кінофестивалю увійшла стрічка DAU Іллі Хржановського, присвячена радянським фізикам.

У документальних та позаконкурсних секціях також представлені роботи Віктора Косаковського (Holy Wood Dust), Юлії Локтєвої (My Undesirable Friends: Part 2 — Exile) та білоруського режисера Андрія Кутила (Letters From The Silenced Country).

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE публікували спеціальну добірку з трьох яскравих стрічок українського кіно, які вражають своєю глибиною.

Окрім того, якщо ви стежите за головними світовими фестивалями й хочете знати більше про найгучніші кіноподії року, Новини.LIVE писали, які цікаві новинки та гучні проєкти презентував Каннський кінофестиваль.

У співавторстві з Веронікою Придюк