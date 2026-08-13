Україна запропонувала Росії припинення вогню у Чорному морі

Вантажне судно виходить з порту в Чорному морі в Одесі. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні цілі в акваторії Чорного моря. Київ передав ініціативу через третю сторону та наразі очікує на відповідь Москви. Водночас у Росії заявили, що не отримували формальної пропозиції щодо перемир’я.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Reuters.

Україна запропонувала припинити атаки у Чорному морі

Україна звернулася до Росії із пропозицією взаємно зупинити атаки на цивільні цілі в акваторії Чорного моря. За даними джерела Reuters, Київ передав відповідну пропозицію через третю сторону та очікує на відповідь російської сторони.

Ініціатива з’явилася після кількох тижнів посилених ударів по суднах і портах на тлі побоювань щодо загроз світовій продовольчій безпеці. Україна та Росія є значущими гравцями світового аграрного ринку й звинувачують одна одну в посиленні атак на судна, які використовуються для аграрного експорту.

Водночас російська сторона не підтвердила отримання офіційної пропозиції. Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко ще до публікації матеріалу Reuters заявив, що Москва не отримувала формальної пропозиції щодо перемир’я в Чорному морі.

Грушко зазначив, що російська сторона чула заклики до різних мораторіїв і перемир’їв, які надходили через різні канали, однак офіційної пропозиції, за його словами, не отримувала:

"Останнім часом ми чуємо багато закликів до різноманітних мораторіїв і перемир'їв. Ці ідеї просуваються різними каналами, але жодних формальних пропозицій ми не отримували", — сказав він.

Таким чином, за даними Reuters, Україна вже передала пропозицію через третю сторону, тоді як Москва заявляє про відсутність формального звернення. Наразі Київ очікує на відповідь Росії.

Удари по суднах вплинули на експорт зерна

Посилення атак також позначилося на судноплавстві та українському аграрному експорту. Через побоювання російських ударів багато судновласників перестали заходити до портів півдня Одеської області, які є ключовими для експорту зерна.

Унаслідок цього Україні довелося шукати альтернативні маршрути для перевезення аграрної продукції. За даними Reuters, фактична блокада Росією українських чорноморських портів в Одеському регіоні призвела до падіння експорту українського зерна на 76% у річному вимірі від початку серпня.

Водночас новина про пропозицію Києва вплинула й на біржові торги. Вересневий ф’ючерс на пшеницю Euronext BL2U6 розвернувся вниз після того, як Reuters повідомило про українську ініціативу.

Аграрний сектор попереджає про масштабні наслідки для економіки України, якщо ситуація із доступом до чорноморських портів та ударами по суднах триватиме.

Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України атакували військово-морську базу та портову інфраструктуру РФ у Новоросійську. Унаслідок операції уражено три російські військові кораблі, зокрема два носії крилатих ракет "Калібр". Також пошкоджено РЛС, причали та об’єкти нафтової інфраструктури.

Новини.LIVE також писали, що Росія посилила атаки на морські маршрути та судна в Чорному морі, через що роботу українського морського коридору фактично призупинено. Українські військові намагаються зменшити загрозу для судноплавства, зокрема за допомогою авіації та дронів-перехоплювачів. У ВМС ЗСУ зазначили, що подібні кризи вже виникали під час повномасштабної війни, і Україна знаходила способи їх подолати.