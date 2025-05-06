Обстріл Запорізької області 6 травня - що відомо

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 6 травня, росіяни обстріляли Запорізьку область. Місцеві жителі заявили про вибухи.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Вибухи у Запорізькій області", — написав він.

Федоров закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.

Зазначимо, що станом на 22:20 повітряна тривога оголошена в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни вчергове атакували Харківську область КАБами та з РСЗВ, відомо про двох поранених.

А в Сумській області у двох містах оголосили евакуацію й закликали мешканців терміново виїжджати.