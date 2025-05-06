Обстріл Запорізької області 6 травня - що відомо

У Запорізькій області пролунали вибухи
У вівторок, 6 травня, росіяни обстріляли Запорізьку область. Місцеві жителі заявили про вибухи.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Що відомо про обстріл Запоріжжя
"Вибухи у Запорізькій області", — написав він.
Федоров закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.
Зазначимо, що станом на 22:20 повітряна тривога оголошена в Одеській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, росіяни вчергове атакували Харківську область КАБами та з РСЗВ, відомо про двох поранених.
А в Сумській області у двох містах оголосили евакуацію й закликали мешканців терміново виїжджати.
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