Україна
Головна Новини дня У ТРЦ Хмельницького сталася стрілянина — деталі

У ТРЦ Хмельницького сталася стрілянина — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 20:53
У ТРЦ Хмельницького сталася стрілянина — що відомо
Термінова новина

У неділю, 15 лютого, у Хмельницькому в торгівельно-розважальному центрі сталася стрілянина. Внаслідок інциденту, ймовірно, є постраждалі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Читайте також:

Стрілянина у ТРЦ Хмельницького — що відомо

Сьогодні, 15 лютого, у Хмельницькому в торгівельному центрі "Оазис" сталася стрілянина.

Місцеві канали повідомляють, що, попередньо, поранено охоронця та одну з працівниць. Нападника вже затримали.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур у коментарі Суспільному розповіла, що наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють всі обставини.

За її словами, факт того, що сталося, підтверджують, однак наразі деталі з’ясовують.

"Можу підтвердити, що був дійсно інцидент в "Оазисі". Наразі працівники поліції працюють на місці, встановлюють обставини. Більше нічого сказати не можу", — зазначила Мазур.

Інформацію щодо можливих поранених у поліції поки не коментують.

Водночас у коментарі Суспільному директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів, що до "Оазису" сьогодні на виклик виїжджала бригада швидкої допомоги. Медики доправили до травмпункту міської лікарні чоловіка, який перебував під час стрілянини в ТЦ.

Новина доповнюється...

стрілянина Хмельницький Хмельницька область
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
