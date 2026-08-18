У трьох областях четверо загиблих та 15 поранених через обстріли

Рятувальники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Через масовані російські обстріли у трьох областях загинули четверо людей, ще 15 цивільних дістали поранення різних ступенів тяжкості. Найбільше руйнувань зафіксовано на півдні: у Запоріжжі та на Херсонщині потрощено десятки будинків і підприємств, а на Дніпропетровщині горіла п'ятиповерхівка та промислові об'єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані місцевих ОВА та звіту ДСНС України.

Росія масовано атакувала кілька областей України 18 серпня

Найбільшу кількість ударів зафіксували у Запорізькій області, де окупанти 1158 разів били по території 59 населених пунктів, застосувавши 812 дронів, 319 артилерійських снарядів, 23 авіабомби та 4 реактивні залпи.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС

У самому Запоріжжі внаслідок вечірнього влучання безпілотника було частково зруйновано приватний житловий будинок, де загинули 43-річний чоловік та 41-річна жінка. Загалом у місті, а також у Запорізькому та Пологівському районах поранення отримали четверо людей, а рятувальні служби зафіксували 73 повідомлення про знищення осель, автомобілів та об'єктів критичної інфраструктури.

Рятувальник гасит вогонь у приватному будинку після атаки РФ. Фото: ДСНС

На Херсонщині російська атака забрала життя двох місцевих жителів, ще десятеро людей отримали поранення. Російські військові накрили вогнем 44 населені пункти регіону: соціальні установи, об'єкти критичної інфраструктури та цивільний сектор.

Унаслідок авіаційних нальотів, артилерійських обстрілів і ударів безпілотників пошкоджено п'ять багатоповерхових та дев'ять приватних будинків, вишку стільникового зв'язку, рейсовий автобус, кілька господарських споруд і приватний автотранспорт.

На Дніпропетровщині російські війська влаштували 30 атак артилерією та дронами по чотирьох районах. У Нікопольському районі поранення дістала 19-річна дівчина. Ворожі снаряди спричинили пожежі у житловій п'ятиповерхівці та на території місцевого підприємства, де також постраждали вантажні автомобілі та інфраструктурні споруди.

Пожежа в квартирі внаслідок атаки в Дніпропетровській області. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кам'янському внаслідок прильотів спалахнули виробничі потужності підприємств, у Зеленодольській громаді Криворізького району понівечено інфраструктурні об'єкти, а в Українській громаді Синельниківського району було зруйновано приватний будинок.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у ніч проти 18 серпня російські загарбники масовано обстрілювали прикордонні регіони України. Зокрема, по Сумській області ворог завдав 57 ударів, унаслідок чого загинули троє мирних жителів, а ще троє дістали поранення. По Чернігівщині загарбники вдарили двічі, там також зафіксовано руйування та постраждалих.

Трагічних наслідків зазнала і Харківщина, де російські війська здійснили ракетний удар по селищу Печеніги. За попередніми даними, атака забрала життя 10 людей.

Під час чергового нічного масованого нальоту 18 серпня підрозділи ППО та РЕБ знищили або придушили 111 ворожих безпілотників із 147 зафіксованих дрони різних модифікацій, випущених з території РФ та окупованих земель.