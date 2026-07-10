У Таганрозі РФ спалахнув портовий термінал нафтопродуктів

Пожежа внаслідок атаки. Ілюстративне фото: росзмі

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Таганрозі Ростовської області РФ спалахнула пожежа на території портового терміналу ТОВ "Курганнефтепродукт". За повідомленнями російських пабліків, атака тривала протягом усієї ночі.

Про це повідомляють росзмі, передає Новини.LIVE.

У Таганрозі загорівся термінал, пов’язаний із перевезенням нафтопродуктів

У мережі з’явилися повідомлення про пожежу на портовому терміналі ТОВ "Курганнефтепродукт" у Таганрозі. За даними російських пабліків, подія сталася внаслідок атаки, яка тривала всю ніч.

Зазначається, що основним напрямом роботи терміналу є перевалка нафтопродуктів — зокрема їхнє завантаження та розвантаження на морські судна.

Інші деталі події, зокрема інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки, наразі не повідомляються. Офіційних коментарів щодо ситуації поки немає.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський 9 липня заявив про нові далекобійні удари українських військових по об’єктах нафтової інфраструктури Росії. За його словами, Сили оборони продовжують виконувати план "далекобійних санкцій", який є відповіддю на затягування війни Кремлем та регулярні російські обстріли України.

Новини.LIVE писали, що в Бєлгороді в ніч проти 7 липня пролунала серія потужних вибухів. Повідомлялося про пошкодження лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Унаслідок події частина міста залишилася без електроенергії та водопостачання.