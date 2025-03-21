Вибух у Сумах 21 березня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: Громадське радіо

У Сумах в п'ятницю, 21 березня, пролунав потужний вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

Читайте також:

Вибух у Сумах 21 березня

За попередніми даними, ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки керованими авіаційними бомбами з боку російських військ.

Попередження про загрозу КАБ. Фото: скриншот

Станом на 14:17 у Сумській області оголошена повітряна тривога. Зазначено, що у регіоні є ризик артилерійського удару та КАБ.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 березня російські війська завдали удару по Сумщині керованими авіаційними бомбами. Є жертви.

Також у ДСНС прокоментували атаки Росії на Сумську область і розповіли подробиці щодо ситуації в регіоні.