Вибух у Сумах 21 березня — що відомо

У Сумах пролунав потужний вибух
У Сумах в п'ятницю, 21 березня, пролунав потужний вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".
Вибух у Сумах 21 березня
За попередніми даними, ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки керованими авіаційними бомбами з боку російських військ.
Станом на 14:17 у Сумській області оголошена повітряна тривога. Зазначено, що у регіоні є ризик артилерійського удару та КАБ.
Нагадаємо, 20 березня російські війська завдали удару по Сумщині керованими авіаційними бомбами. Є жертви.
Також у ДСНС прокоментували атаки Росії на Сумську область і розповіли подробиці щодо ситуації в регіоні.
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