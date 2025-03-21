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У Сумах пролунав потужний вибух

21 березня 2025 14:15
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибух у Сумах 21 березня — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: Громадське радіо
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Сумах в п'ятницю, 21 березня, пролунав потужний вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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За попередніми даними, ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки керованими авіаційними бомбами з боку російських військ. 

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Попередження про загрозу КАБ. Фото: скриншот

Станом на 14:17 у Сумській області оголошена повітряна тривога. Зазначено, що у регіоні є ризик артилерійського удару та КАБ. 

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 березня російські війська завдали удару по Сумщині керованими авіаційними бомбами. Є жертви. 

Також у ДСНС прокоментували атаки Росії на Сумську область і розповіли подробиці щодо ситуації в регіоні

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