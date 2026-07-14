У РФ заявляють, що Kyivstoner організував контрабанду дронів для ударів по Підмосковʼю

Kyivstoner. Фото: instagram.com/kyivstoner

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російська Федеральна служба безпеки звинуватила блогера та репера з Києва Kyivstoner (Альберт Васильєв) в організації контрабанди дронів для удару по Підмосковʼю та продажу наркотиків. Артист різко відреагував та спростував інформацію. Зазначимо, з початку великої війни Kyivstoner виїхав з України. Крім того, він є громадянином США.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

У РФ заявляють про причетність Kyivstoner до ударів по Підмосковʼю

ФСБ заявила про нібито зрив великої диверсійної операції, яку, за їхньою версією, готувала Україна. У відомстві стверджують, що з Братислави до Московської області незаконно переправили 35 безпілотників, які планували використати для атаки на "стратегічний об’єкт".

Організацію цієї операції російська спецслужба приписала українському виконавцю Альберту Васильєву, який нині проживає у Словаччині.

"Ми запобігли спробі серії диверсійно-терористичних актів, безпрецедентних за масштабом і ступенем загрози. СБУ — за підтримки європейських спецслужб — під виглядом керамічної плитки ввезла до Московської області 35 дронів із Братислави через Польщу та Брест. За їх допомогою планували атакувати стратегічне підприємство, розташоване в житловому секторі. Дрони зберігалися в ангарі, їх готував до атаки громадянин Росії, колишній член етнічної організованої злочинної групи. Він затриманий і дає свідчення. Організатор теракту — репер і блогер Kyivstoner. Свою діяльність він успішно поєднує з продажем кокаїну", — йдеться у повідомленні ФСБ.

Реакція Kyivstoner

Репер емоційно відреагував та заявив, що не знає, чим заслужив таку увагу. Він назвав себе не активним, а "збитим льотчиком".

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"Навіщо витрачати стільки грошей, щоб позначити мене ось так? Не знаю, хто це зробив, але це твоя найбезглуздіша інвестиція, брате. Я відпочиваю, брате, я в "Доту" граю. Яке розповсюдження кокаїну? Хлопці! Ну добре, у мене є зв’язки, можу комусь трохи допомогти. Але на**я ви мені про торгівлю кокаїном наговорюєте? Ви що, хворі? Балакайте, що хочете, але не про це. Для мене це неприйнятно!" — додав він.

Що відомо про артиста

Kyivstoner — це популярний відеоблогер, репер та актор. Найбільшу популярність він здобув завдяки своїм комедійним відео та участі у першому складі гурту "Грибы".

Народився в Києві, а після закінчення школи вирушив до США, де вступив до коледжу в Санта-Моніці на режисуру. Саме в цей період почав знімати свої перші гумористичні відео.

Альберт Васильєв. Фото: instagram.com/kyivstoner

Повернувшись в Україну, у 2016 році долучився до проєкту "Грибы". Він працював над вступними частинами треків і впізнаваними комедійними епізодами у кліпах. Втім, уже на початку 2017 року залишив колектив через розбіжності в творчому баченні.

У подальші роки поєднував діяльність у різних країнах. Був співведучим YouTube-шоу GazLive разом із російським репером Бастою, а також розвивав власний музичний проєкт під сценічними іменами Неизвестность і Kyivstoner.

Kyivstoner та Баста. Фото: instagram.com/bastaakanoggano/

В Україні Kyivstoner працював із багатьма топовими артистами, кліпмейкерами, кіберспортсменами та блогерами. Найчастіше це були музичні колаборації, зйомки у кліпах та спільні комедійні шоу. Один із найвідоміших його фітів в Україні — спільний трек з alyona alyona "Рятувальний круг".

А з київським репером KRBK випустив трек "Вечерний Блюз.

На початку повномасштабного вторгнення виїхав з України завдяки наявності американського паспорта.

Спочатку Kyivstoner разом з дружиною Аліною та сином жили у Лос-Анджелесі, а згодом родина переїхала до Словаччини.

Артист не раз піддавався критики в Україні. Зокрема, після інтерв’ю Юрію Дудю, де він зізнався, що сумує за Москвою та своїм оточенням там, а також заявив "я не українець, я — киянин", на нього обрушилася хвиля негативної реакції з боку суспільства.

Водночас у 2023 році він представив свій перший повністю україномовний альбом під назвою "Культура Відміни".

Як писали Новини.LIVE, дружина Альберта Васильєва заявила, що її чоловік зміг виїхати за кордон завдяки громадянству США. За її словами, прикордонники шукали в нього український паспорт, але не знайшли.

Раніше Kyivstoner жорстко звернувся до росіян, закликавши їх нарешті усвідомити, що в Україні йде війна, а почав її російський диктатор Володимир Путін.