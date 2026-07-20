У Раді заперечили плани масового знесення 30 тисяч "хрущовок"

Багатоповерхівка. Фото: "РБК-Україна"

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк спростувала інформацію про знесення 30 тисяч "хрущовок" в Україні. За її словами, це неправда.

Про це Олена Шуляк ексклюзивно сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Знесення 30 тисяч "хрущовок" в Україні

Шуляк наголосила, що ця інформація неправдива. За її словами, хтось із журналістів розповсюдив фейкову інформацію.

"Станом на 2019 рік в Україні було зафіксовано більше ніж 30 тисяч багатоповерхівок, які знаходяться в аварійному стані. Це різні будинки. В нас є в Україні будинки, які будувалися до 1919 року. В нас є будинки, які будувалися як "хрущовки". Є будинки, признані аварійними, які будувалися навіть після 2010-2015 року. Різне буває. І до цих будинків потрібен певний підхід, як їх ремонтувати, як проводити реновацію", — каже вона.

Шуляк пояснила, що законопроєкт, який уже ухвалений у першому читанні, не передбачає масового знесення житла. Його призначення полягає у встановленні чітких інструментів для ремонту, оновлення чи перебудови аварійного житла, а також у врегулюванні процедури прийняття рішень органами місцевої влади й механізмів залучення інвесторів.

Як писали Новини.LIVE, попри численні прогнози про занепад старого житла, реальність 2026 року виявилася протилежною. "Хрущовки" не лише не зникли з ринку, а й стали популярним вибором серед прагматичних покупців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим відрізняються "хрущовки" від "сталінків". Йдеться про два типи житла, які стали символами різних епох в історії України.