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Головна Новини дня У Раді заперечили плани масового знесення 30 тисяч "хрущовок"

У Раді заперечили плани масового знесення 30 тисяч "хрущовок"

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 19:03
Шуляк спростувала фейк про знесення 30 тисяч хрущовок
Багатоповерхівка. Фото: "РБК-Україна"

Голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк спростувала інформацію про знесення 30 тисяч "хрущовок" в Україні. За її словами, це неправда.

Про це Олена Шуляк ексклюзивно сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Знесення 30 тисяч "хрущовок" в Україні

Шуляк наголосила, що ця інформація неправдива. За її словами, хтось із журналістів розповсюдив фейкову інформацію.

"Станом на 2019 рік в Україні було зафіксовано більше ніж 30 тисяч багатоповерхівок, які знаходяться в аварійному стані. Це різні будинки. В нас є в Україні будинки, які будувалися до 1919 року. В нас є будинки, які будувалися як "хрущовки". Є будинки, признані аварійними, які будувалися навіть після 2010-2015 року. Різне буває. І до цих будинків потрібен певний підхід, як їх ремонтувати, як проводити реновацію", — каже вона.

Шуляк пояснила, що законопроєкт, який уже ухвалений у першому читанні, не передбачає масового знесення житла. Його призначення полягає у встановленні чітких інструментів для ремонту, оновлення чи перебудови аварійного житла, а також у врегулюванні процедури прийняття рішень органами місцевої влади й механізмів залучення інвесторів.

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Як писали Новини.LIVE, попри численні прогнози про занепад старого житла, реальність 2026 року виявилася протилежною. "Хрущовки" не лише не зникли з ринку, а й стали популярним вибором серед прагматичних покупців

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим відрізняються "хрущовки" від "сталінків". Йдеться про два типи житла, які стали символами різних епох в історії України.

Україна хрущовки Олена Шуляк
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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