У Празі водій трамвая вдарив українця з дитиною та вигнав з транспорту

Водій та пасажири трамвая. Фото: скриншот з відео

У столиці Чехії Празі водій трамвая накинувся на українців з маленькою дитиною. Він вигнав пасажирів через те, що дитина стояла ногами на сидінні.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналах.

Читайте також:

Напад на українців у трамваї

На відео видно, як водій трамвая спочатку ображає та б'є чоловіка, який тримає на руках маленьку дитину, а потім виганяє сім’ю з транспортного засобу. За даними соцмереж, інцидент стався 27 лютого у трамваї №9382 в Празі.

За словами користувачів, водій звинувачував українців у неналежній поведінці та погрожував викликати поліцію. Його обурило те, що дитина стояла ногами на сидінні, дивлячись у вікно.

Дідусь хлопчика одразу взяв того на руки і показав, що взуття чисте, а бабуся всіляко намагалася пом'якшити ситуацію. Після завданого чоловіку удару дитина почала сильно плакати, але це ніяк не вплинуло на водія.

Він кричав українцю, що той не має права перебувати у країні. Також він сказав іншим пасажирами "подякувати цим людям за те, що ми нікуди далі не поїдемо". Зрештою, родина з дитячим візочком покинула транспортний засіб.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, за що українців можуть депортувати з ЄС у 2025 році.

Також стало відомо, що потрібно зробити українцям, які виїжджають за кордон з домашніми улюбленцями у 2025 році.