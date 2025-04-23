Обстріл Полтави 22 квітня — в місті перебої зі світлом

Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські окупанти в ніч з 22 на 23 квітня атакували Полтаву дронами. На тлі цього у місті є проблеми зі світлом.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Полтава".

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Проблеми зі світлом у Полтаві в ніч з 22 проти 23 квітня

"У Полтаві спостерігаються перебої із електропостачанням, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:38.

Нагадаємо, що трохи більше години тому вибухи пролунали в Одесі. Ймовірно, місто атакували дрони.

Також ми писали, що ввечері, 22 квітня, звук вибуху пролунав у Харкові.