Обстріл Полтави 22 квітня — в місті перебої зі світлом

У Полтаві перебої зі світлом на тлі атаки РФ
23 квітня 2025 00:06
Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН
Російські окупанти в ніч з 22 на 23 квітня атакували Полтаву дронами. На тлі цього у місті є проблеми зі світлом.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Полтава".
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Проблеми зі світлом у Полтаві в ніч з 22 проти 23 квітня
"У Полтаві спостерігаються перебої із електропостачанням, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:38.
Нагадаємо, що трохи більше години тому вибухи пролунали в Одесі. Ймовірно, місто атакували дрони.
Також ми писали, що ввечері, 22 квітня, звук вибуху пролунав у Харкові.
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