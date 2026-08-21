У Пермі після атаки дронів загорівся НПЗ "Лукойла"

Атака на російський НПЗ у Пермі. Фото: росЗМІ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У російській Пермі вранці 21 серпня пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Після цього місцеві жителі помітили дим над нафтопереробним заводом "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". РосЗМІ зазначають, що задимлення спостерігається саме в районі підприємства.

Про це повідомляє місцева влада, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про атаку на Перм

Місцеві жителі після звуків вибухів та сигналів повітряної небезпеки почали повідомляти про дим, який підіймається над НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Раніше Міністерство територіальної безпеки Пермського краю та МНС РФ розіслали жителям повідомлення про загрозу атаки безпілотників.

У відомстві заявляли, що в регіоні сили протиповітряної оборони нібито відбивають атаку БпЛА, а на місці працюють оперативні служби.

Водночас російська влада наразі не повідомила, що саме стало причиною появи диму над підприємством та чи зазнав завод пошкоджень.

У Пермі обмежували роботу аеропорту

На тлі атаки в аеропорту Пермі "Большое Савино" запровадили тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

У Росавіації заявили, що відповідні заходи необхідні для забезпечення безпеки польотів.

Після 08:00 за місцевим часом Міністерство територіальної безпеки Пермського краю повідомило про скасування режиму "безпілотної небезпеки".

Попередні атаки на Перм

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" уже не вперше стає ціллю атак безпілотників. За даними росЗМІ, НПЗ атакували 30 квітня та 7 травня.

Також 29 липня росЗМІ підтвердили, що промислове підприємство, про атаку на яке повідомляв губернатор Пермського краю, було саме НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Воно входить до групи "Лукойл" та може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік.

На заводі виробляють, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та мастила. Підприємство забезпечує паливом російський внутрішній ринок і експортні напрямки.

Наразі інформація про можливі пошкодження НПЗ та наслідки атаки уточнюється.

Як писали Новини.LIVE, 20 серпня українські безпілотники уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Татарстані. Після атаки на підприємстві виникла пожежа, а місцева влада заявила про роботу засобів протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 20 серпня дрони також атакували об’єкти нафтової інфраструктури Росії на Кубані. Унаслідок ударів було зафіксовано пошкодження нафтогазових об’єктів, які використовуються для забезпечення паливної інфраструктури РФ.