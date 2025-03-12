Повітряна тривога в Україні 12 березня через дрони

У низці областей України тривога — у чому причина
Повітряну тривогу у низці областей оголосили прямо зараз, пізно ввечері 12 жовтня. Причиною сигналу стали ворожі дрони, які фіксують у низці областей.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога в областях України 12 березня ввечері
Станом на 12:55 військові фіксували ворожі безпілотники та напрямок їх руху в таких областях:
- БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс — західний/північно-західний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс — західний;
- БпЛА на півдні Сумщини, курс — західний, на півночі та в центрі — південно-західний;
- БпЛА на сході та південному сході Чернігівщини, курс — південно-західний.
Крім того, о 23:05 про загрозу стало відомо і для Київської області.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що минулої ночі тривогу було оголошено не лише в областях, але й у Києві. Причиною сигналу стали безпілотники росіян. В місті працювали сили ППО.
Також ми повідомляли, що наразі Рада оборони Києва так і не дійшла висновку щодо питання змін у роботі громадського транспорту під час тривоги. Рішення стосовно цього направили на доопрацювання.
Читайте Новини.LIVE!