Повітряна тривога в Україні 12 березня через дрони

Ворожий дрон у небі. Фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у низці областей оголосили прямо зараз, пізно ввечері 12 жовтня. Причиною сигналу стали ворожі дрони, які фіксують у низці областей.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на 12:55 військові фіксували ворожі безпілотники та напрямок їх руху в таких областях:

БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс — західний/північно-західний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс — західний;

БпЛА на півдні Сумщини, курс — західний, на півночі та в центрі — південно-західний;

БпЛА на сході та південному сході Чернігівщини, курс — південно-західний.

Крім того, о 23:05 про загрозу стало відомо і для Київської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулої ночі тривогу було оголошено не лише в областях, але й у Києві. Причиною сигналу стали безпілотники росіян. В місті працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що наразі Рада оборони Києва так і не дійшла висновку щодо питання змін у роботі громадського транспорту під час тривоги. Рішення стосовно цього направили на доопрацювання.