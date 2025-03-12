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У низці областей України тривога — у чому причина

12 березня 2025 23:13
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Повітряна тривога в Україні 12 березня через дрони
Ворожий дрон у небі. Фото: mil.in.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Повітряну тривогу у низці областей оголосили прямо зараз, пізно ввечері 12 жовтня. Причиною сигналу стали ворожі дрони, які фіксують у низці областей.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на 12:55 військові фіксували ворожі безпілотники та напрямок їх руху в таких областях:

  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс — західний/північно-західний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс — західний;
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс — західний, на півночі та в центрі — південно-західний;
  • БпЛА на сході та південному сході Чернігівщини, курс — південно-західний.

Крім того, о 23:05 про загрозу стало відомо і для Київської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Повітряна тривога в Україні 12 березня через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулої ночі тривогу було оголошено не лише в областях, але й у Києві. Причиною сигналу стали безпілотники росіян. В місті працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що наразі Рада оборони Києва так і не дійшла висновку щодо питання змін у роботі громадського транспорту під час тривоги. Рішення стосовно цього направили на доопрацювання.

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