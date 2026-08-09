У Молдові прогримів вибух: поблизу кордону з Україною впав дрон

Поліція Молдови. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У неділю, 9 серпня, у Молдові поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району, неподалік від кордону з Україною, пролунав потужний вибух. Після цього на місці падіння невідомого об'єкта загорілася рослинність.

Про це повідомила поліція Штефан-Водського району, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про падіння безпілотника

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух у районі Крокмаза надійшло близько 13:20. Після падіння невідомого об'єкта загорілася суха рослинність.

На місці події молдовські правоохоронці попередньо виявили фрагменти, які можуть належати бойовому безпілотнику.

Внаслідок падіння об'єкта та пожежі ніхто не постраждав.

Фахівці встановлюють тип дрона

На місце події направили фахівців вибухотехнічного підрозділу та технічної експертизи поліції. Вони проведуть візуальний огляд уламків, після чого їх дослідять у межах спеціалізованої експертизи.

Наразі молдовська поліція не повідомляла про походження безпілотника.

Це не перший подібний інцидент на території Молдови. У ніч на 13 липня російський дрон "Герань-2" упав і вибухнув поблизу села Копанка Каушанського району. Тоді безпілотник потрапив у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Одеську область.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Болгарії 8 серпня невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір із боку Румунії та вибухнув неподалік Трансбалканського газопроводу. Уламки впали поблизу населеного пункту Генерал Тошево, приблизно за 100 метрів від румунського кордону, однак постраждалих і пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Також Новини.LIVE писали, що 3 серпня міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час звернення до українських дипломатів виступив українською мовою. Він наголосив, що Молдова підтримує Україну, а українські військові, захищаючи свою державу, також боронять безпеку Європи та Молдови.