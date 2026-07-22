У містах України триває мітинг за поновлення Федорова на посаді міністра оборони

Мітингувальники. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Києві, Львові та Одесі продовжуються мітинги, учасники яких виступають за зміни у сфері оборони. Вони закликають до боротьби з бюрократією й корупцією у війську.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE Анна Сірик, Марта Байдака та Вікторія Бєккєр.

Мітинги за поновлення Федорова на посаду тривають

Як повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик, серед головних вимог протестувальників — призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Учасники акцій переконані, що він зможе посилити забезпечення армії безпілотниками та провести необхідні зміни у відомстві.

Під час мітингу один із учасників розповів історію свого батька, який отримав важке поранення під час війни.

"Стою тут за свого батька, який на війні втратив зір, і йому держава не виплатила жодної компенсації. Командир просто не хоче її платити, придумував якісь причини та знайшов помилки в поданні", — розповів чоловік.

За словами учасників акцій, вони вимагають звернути увагу на проблеми військовослужбовців, зокрема питання виплат пораненим захисникам, проходження службових процедур та взаємодії між військовими й командуванням.

Мітинг в Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Також мітингувальники висловили підтримку нещодавнім змінам у керівництві Збройних сил України. Вони називають оновлення командування відповіддю на запит військових і кроком до посилення армії. Підтримати учасників акції прийшла народна депутатка Мар’яна Безугла. Вона відвідує подібні мітинги вже не вперше.

Протест в Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Акції відбуваються не лише у столиці, а й в інших містах України. Учасники закликають до реформування оборонної сфери та більшої уваги до потреб військових.

Журналістка Новини.LIVE Марта Байдака повідомляє, що мітинг також триває у Львові. Учасники акції позитивно сприйняли рішення про зміну Головнокомандувача ЗСУ — призначення Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. Водночас протестувальники продовжують вимагати призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. На плакатах мітингувальників з’явилися нові гасла. Серед них, зокрема — "Так, але поверніть Федорова"

Мітинг у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Протест у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Також журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр повідомляє, що акція триває в Одесі. Настрої учасників мітингу схожі — більшість із них наголошує на необхідності призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Протест в Одесі. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

Мітинг в Одесі. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

"Я прийшла сюди, тому що хочу, щоб Україна розвивалася в позитивному напрямку. За той час, коли Михайло Федоров працював, ми побачили реальні якісні зміни. Я хочу, щоб ці зміни продовжувалися й надалі, тому підтримую його призначення на посаду міністра оборони", — сказала учасниця мітингу Олена.

Новини.LIVE інформували, що у низці міст України п'ятий день поспіль відбувалися мітинги на підтримку призначення Михайла Федорова міністром оборони. Учасники акцій виходили на вулиці, закликаючи владу дослухатися до їхніх вимог. Зокрема, пікети пройшли в Києві, Запоріжжі, Львові та Одесі.

Новини.LIVE писали, що тим часом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову обійняти нову посаду. За словами глави держави, усі кадрові рішення офіційно оформлять уже завтра.