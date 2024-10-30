МСЕК 2025 — хто і як буде встановлювати інвалідність

Жінка на прийомі у лікаря. Ілюстративне фото: ukr.media

Міністерство соціальної політики працює над впровадженням нової системи соціального страхування — єПотенціал. Вона має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоровʼю, ефективнішою і забезпечити максимальне відновлення.

Про це повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України.

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У міністерстві розповіли, що головна зміна в тому, що замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення цього буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи і отримувати власний дохід.

"Для людей, здоровʼя яких зазнало суттєвих втрат і які втратили працездатність, — страхові виплати стануть більшими. А якщо після реабілітації людина спроможна працювати, забезпечувати себе самостійно, держава надасть максимальну допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, навчанні/перенавчанні, за потреби", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що законопроєкт подовжує захист людини від звільнення через непрацездатність і дає їй можливість оплачувано відновлювати своє здоров'я та реабілітуватися понад рік.

Серед інших важливих нововведень законопроєкту також є:

запровадження простого покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення;

реабілітація передбачатиме допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок;

оплачувана реабілітація буде довшою, може тривати до року;

страхова виплата під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) збільшується і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати;

якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад 4 місяці (наразі роботодавець має право звільнити людину, якщо вона хворіє понад 4 місяці);

передбачена можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат;

розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.

Нагадаємо, після корупційних скандалів з керівниками МСЕК у різних областях Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо ліквідації МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Крім того, МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК. Вони не зможуть претендувати на посади в новій системі.