У Лондоні поляк напав на українців, які збирали кошти для ЗСУ

Британська поліція. Фото: Reuters

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Лондоні стався конфлікт між агресивним чоловіком та українцями, які збирали кошти на потреби ЗСУ. Чоловік, який розмовляв польською, підходив до учасників збору та вигукував на їхню адресу образи.

Про це повідомляє In Poland, передає Новини.LIVE.

У Лондоні чоловік влаштував конфлікт з українцями

Інцидент стався біля Української католицької катедри в центральній частині Лондона, неподалік Оксфорд-стріт. У Мережі поширили відео, на якому видно, як чоловік перебуває за кермом автомобіля Bentley та вступає у словесну перепалку з українцями.

Конфлікт з українцями в Лондоні. Фото: скриншот

За словами учасників збору, чоловік називав їх "бандерівцями", "націоналістами", "фашистами" та іншими образливими словами. На одному з відео він знову підходить до групи українців і продовжує агресивно висловлюватися на їхню адресу.

Українці не стали відповідати на провокації та лише зазначили чоловікові, що він перебуває не в Польщі. Польські ЗМІ у своїх публікаціях називають чоловіка поляком. Водночас його особу та громадянство наразі офіційно не підтверджено. Також немає інформації про те, чи зверталися українці до британської поліції після інциденту та чи були розпочаті будь-які процесуальні дії щодо нападника.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі судять колишнього професійного бійця ММА, якого звинувачують у жорстокому побитті громадянина України. Потерпілий зазнав тяжких травм голови, переніс термінову операцію та перебував у критичному стані, а головний обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 серпня у 22 містах Польщі відбулися акції протесту проти зростання випадків насильства та дискримінації щодо українців та інших вразливих груп. Учасники демонстрацій закликали суспільство не ігнорувати прояви ненависті та вимагали від влади більш рішучої реакції.