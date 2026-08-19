У Литві хочуть скоротити транзит для росіян до шести годин

Пункт пропуску у Литві. Фото: Delfi

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Офіс президента Литви підтримав пропозицію скоротити з 24 до шести годин дозволений час транзиту територією країни для громадян Росії. Радник президента Гітанаса Науседи Марюс Чеснулявічюс заявив, що таке обмеження може зменшити кількість можливих порушень правил транзиту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Delfi.

Що пропонують змінити

Ініціативу щодо скорочення часу транзиту зареєстрував депутат Сейму Литви Арвідас Анушаускас. Він пропонує внести відповідні зміни до закону про державний кордон та його охорону.

Наразі громадяни Росії можуть перебувати на території Литви під час транзиту до 24 годин. У разі ухвалення поправок цей час планують скоротити до шести годин.

"Причин для заперечень справді немає. Думаю, головне тут те, що сама пропозиція робить акцент на обмеженні в часі: якщо зараз дозволено до 24 годин, то шість годин зменшило б бажання роз'їжджати Литвою", — заявив Чеснулявічюс.

За його словами, шести годин достатньо, щоб проїхати територією Литви, зробити зупинку на заправці та продовжити рух.

Як контролюватимуть транзит

Анушаускас пропонує використовувати наявну інфраструктуру автоматичного розпізнавання номерних знаків. Це дозволить фіксувати початок і завершення транзиту автомобілів, а також можливі відхилення від маршруту.

Водночас запропоновані зміни не скасовуватимуть винятків для ситуацій, коли транзит об'єктивно може тривати довше. Йдеться, зокрема, про поломку автомобіля, дорожньо-транспортну пригоду, черги на кордоні або несприятливі погодні умови.

За словами депутата, запропоновані правила не суперечать законодавству Європейського Союзу та не змінюють встановлений ЄС максимальний термін транзиту у 24 години.

Анушаускас також звернувся до прем'єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса та міністра внутрішніх справ Мартінаса Кателінаса із закликом вжити відповідних заходів.

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