Головна Новини дня У літака Boeing 757-300 в небі загорівся двигун — що з пасажирами

У літака Boeing 757-300 в небі загорівся двигун — що з пасажирами

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 00:51
У літака Boeing 757-300 прямо в небі над Кіпром загорівся двигун
Пожежа одного з двигунів рейсу DE3665 Корфу — Дюссельдорф. Фото: Соцмережі

Страшною трагедією ледь не закінчився рейс DE3665 авіакомпанії Condor Airways з Корфу до Дюссельдорфа. Під час зльоту на висоті менше кілометра у Boeing 757-300 загорівся один з двигунів. 

Про інцидент пише In-Cyprus.

Читайте також:

Що відомо про аварію

У літака Boeing 757-300 в небі загорівся двигун — що з пасажирами - фото 1
Пожежа двигуна на рейсі Корфу — Дюссельдорф. Фото: Соцмережі

Повідомляється, що через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Корфу правий двигун літака Boeing 757-300 вийшов з ладу і спалахнув. Свідки на землі, серед яких були місцеві жителі та туристи, повідомили про оглушливий звук, схожий на вибух.

Пілоти літака негайно почали процедуру деактивації двигуна, щоб запобігти подальшим ушкодженням. Літак знаходився над портом Корфу під час інциденту.

І хоча в аеропорту Корфу моментально було оголошено червоний рівень тривоги, пілоти завдяки майстерності вирішили продовжити політ на одному двигуні й успішно посадили лайнер в аеропорту Бріндізі, Італія. Там більш зручний аеропорт для екстрених посадок і менше ризику ніж в маленькому аеропорті Корфу. 

Жоден з 273 пасажирів та восьми членів екіпажу не постраждав. 

Раніше ми повідомляли, як повернути квитки у популярного ірландського лоукостера Ryanair. Там діє доволі суворі правила на цю тему. 

Також стало відомо, що дві європейські авіакомпанії KLM та Air France планують скасувати безплатне перевезення багажу. Вони дозволять брати на борт лише невеликі особисті речі.

Італія літак аварія пожежа Кіпр Boeing
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
