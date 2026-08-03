У лавах ЗСУ викрили агента РФ, який наводив удари

Підозрюваний у державній зраді. Фото: СБУ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Військова контррозвідка СБУ затримала військовослужбовця, який, за даними слідства, працював на російську воєнну розвідку. Він передавав ворогу координати об'єктів на Полтавщині та коригував ракетно-дронові атаки.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

Агент передавав координати АЗС і військової частини

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України спільно з командуванням Збройних сил викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який діяв у лавах ЗСУ. За даними слідства, він допомагав окупантам готувати удари по території Полтавської області.

Правоохоронці встановили, що одним із головних завдань фігуранта був збір інформації про місцеві автозаправні станції, які російські війська розглядали як потенційні цілі для атак. Також він мав передавати дані про місця дислокації та переміщення українських військових у центральних регіонах країни.

За інформацією СБУ, агентом виявився мобілізований військовослужбовець одного зі взводів технічного забезпечення. Слідство встановило, що російські спецслужби завербували його після того, як він залишав антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Після вербування чоловік під час звільнень обходив місцевість, фотографував автозаправні станції, визначав їхні координати та передавав отримані дані російській стороні. Крім того, він повідомив ворогу місце розташування своєї військової частини.

Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проходження служби. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який, за даними слідства, містить докази співпраці з представниками російської розвідки.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України викрила та затримала двох агентів ФСБ, які готували теракт проти українських військових у Харківській області. За даними слідства, зловмисники планували масове отруєння захисників, організувавши фіктивний благодійний захід. Завдяки діям правоохоронців їхній задум вдалося зірвати.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України затримала у Хмельницькій області агента російської ФСБ, який, за даними слідства, передавав ворогу розвіддані для підготовки нових ракетних і дронових ударів. Його цікавили оборонні підприємства та логістична інфраструктура Сил оборони. Правоохоронці затримали підозрюваного під час виконання чергового завдання.