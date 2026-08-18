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Головна Новини дня У Кровницькому в повітрі вдвічі перевищена норма формальдегіду

У Кровницькому в повітрі вдвічі перевищена норма формальдегіду

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Дата публікації: 18 серпня 2026 10:59
Погіршення якості повітря в місті Кровницький: офіційні дані 18 серпня
Смог у Кропивницькому. Фото: Кіровоградська правда

Зранку у вівторок, 18 серпня, в Кровницькому різко погіршилася якість атмосферного повітря. Лабораторні вимірювання станом на 08:30 показали перевищення норми шкідливих речовин, зокрема формальдегіду, пилу та сірчистого ангідриду. Жителям радять дотримуватися профілактичних заходів, поки не стабілізується ситуація.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Новини.LIVE.

У Кропивницькому зафіксували серйозне погіршення якості повітря

Згідно з проведеними лабораторними дослідженнями, у місті спостерігається суттєве перевищення гранично допустимих норм одразу за кількома небезпечними показниками.

Найбільше відхилення експерти відзначили щодо формальдегіду — його концентрація виявилася вищою за безпечну межу у 2 рази. Окрім цього, в повітрі зафіксовано надмірну кількість пилу, що перевищує норму в 1,5 раза, а також сірчистого ангідриду, якого виявилося більше в 1,3 раза.

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Звіт про якість повітря у Кропивницькому 18 серпня. Фото: SaveEcoBot

Медики нагадують місцевим жителям утриматися від прогулянок на відкритому повітрі, не провітрювати житло та закликають уважно дбати про власне здоров'я. Представники центру продовжують безперервно відстежувати стан довкілля.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, унаслідок масштабних пожеж, спровокованих ворожими обстрілами, у повітрі нерідко утворюється небезпечна концентрація токсичних та канцерогенних сполук, які загрожують здоров'ю громадян. Як пояснював лікар Ростислав Любевич, вдихання такого забрудненого середовища здатне викликати напад астми, ускладнити перебіг хронічних хвороб легень та спровокувати інші небезпечні респіраторні патології.

Тим часом у Борщагівській громаді на Київщині виявили причину нещодавнього масового замору риби у місцевих водоймах. Як з'ясувалося, під час аварійних робіт на пошкодженому каналізаційному колекторі неочищені стоки скидали до київської зливової системи, звідки вони потрапляли безпосередньо в екосистему громади.

повітря Кіровоградська область екологія забруднення повітря Кропивницький
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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