Вибухи у Кривому Розі 30 вересня 2024 року

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Кривому Розі було чутно зараз в ніч проти 30 вересня. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Кривому Розі 30 вересня

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:43.

Зазначимо, що вночі о 00:37 у Дніпропетровській області було оголошено сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили українців, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

У наступному повідомленні військові закликали мешканців Кривого Рогу перейти в укриття, після чого написали, в напрямку міста зафіксовано повторні пуски.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Станом на 00:50 повітряна тривога оголошена у більшості областей України. Причиною цього є загроза застосування балістичного озброєння з півдня, а також ворожі дрони, які зафіксовано у повітряному просторі нашої країни.

Нагадаємо, що вранці у суботу, 28 вересня, російські окупанти атакували "Шахедами" місто Суми. Зокрема, були пошкоджені будівлі медзакладів та цивільні домівки. Крім того, є постраждалі.

Також ми писали, що у ніч проти 29 вересня, ворог також атакував Україну дронами. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.