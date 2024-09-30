Вибухи у Кривому Розі 30 вересня 2024 року

У Кривому Розі чутно вибухи
Вибухи у Кривому Розі було чутно зараз в ніч проти 30 вересня. Військові попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Кривому Розі 30 вересня
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:43.
Зазначимо, що вночі о 00:37 у Дніпропетровській області було оголошено сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили українців, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
У наступному повідомленні військові закликали мешканців Кривого Рогу перейти в укриття, після чого написали, в напрямку міста зафіксовано повторні пуски.
Станом на 00:50 повітряна тривога оголошена у більшості областей України. Причиною цього є загроза застосування балістичного озброєння з півдня, а також ворожі дрони, які зафіксовано у повітряному просторі нашої країни.
Нагадаємо, що вранці у суботу, 28 вересня, російські окупанти атакували "Шахедами" місто Суми. Зокрема, були пошкоджені будівлі медзакладів та цивільні домівки. Крім того, є постраждалі.
Також ми писали, що у ніч проти 29 вересня, ворог також атакував Україну дронами. Сили ППО змогли знищити більшість ворожих цілей.
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