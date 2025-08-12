Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кременчуці було чути вибухи

У Кременчуці було чути вибухи

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 23:46
Вибухи у Кременчуці 12 серпня через балістику
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кременчуці було чути прямо зараз, 12 серпня. Військові попереджали про пуск балістики в напрямку міста.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Полтава" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Кременчуці пізно ввечері 13 серпня

"У Кременчуці було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:41.

Через кілька хвилин стало відомо про ще один звук вибуху.

Напередодні військові інформували, що в областях де оголосили тривогу, існує загроза застосування балістичного озброєння. Після цього вони поінформували про швидкісну ціль на Кременчук.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Кременчуці 12 серпня через балістику - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що нещодавно у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через вищевказану балістичну загрозу.

Також ми писали, тривогу в столиці та областях оголосили в ніч проти 12 серпня, оскільки теж існувала загроза балістики.

вибух Кременчук обстріли Полтавська область ракетний удар балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації