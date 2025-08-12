Вибухи у Кременчуці 12 серпня через балістику

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Кременчуці було чути прямо зараз, 12 серпня. Військові попереджали про пуск балістики в напрямку міста.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Полтава" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Кременчуці було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:41.

Через кілька хвилин стало відомо про ще один звук вибуху.

Напередодні військові інформували, що в областях де оголосили тривогу, існує загроза застосування балістичного озброєння. Після цього вони поінформували про швидкісну ціль на Кременчук.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що нещодавно у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через вищевказану балістичну загрозу.

Також ми писали, тривогу в столиці та областях оголосили в ніч проти 12 серпня, оскільки теж існувала загроза балістики.