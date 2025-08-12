Вибухи у Кременчуці 12 серпня через балістику

У Кременчуці було чути вибухи
Вибухи у Кременчуці було чути прямо зараз, 12 серпня. Військові попереджали про пуск балістики в напрямку міста.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Полтава" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Кременчуці пізно ввечері 13 серпня
"У Кременчуці було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:41.
Через кілька хвилин стало відомо про ще один звук вибуху.
Напередодні військові інформували, що в областях де оголосили тривогу, існує загроза застосування балістичного озброєння. Після цього вони поінформували про швидкісну ціль на Кременчук.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:46 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через вищевказану балістичну загрозу.
Також ми писали, тривогу в столиці та областях оголосили в ніч проти 12 серпня, оскільки теж існувала загроза балістики.
