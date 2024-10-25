Робота ППО. Фото: 126 окрема бригада тероборони

Вибухи у Київській області чути прямо зараз в ніч проти 25 жовтня. В регіоні зафіксовано ворожі дрони, по ним працюють сили ППО.

Про це повідомляє Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

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Вибухи у Київській області 25 жовтня

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — йдеться у повідомленні о 00:35.

Крім того, людей закликали перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші, а саме — не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Перед цим, о 00:25, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що дрони летять напрямку столиці. Крім того, у Києві о 23:55 оголосили повітряну тривогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:36 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька годин тому під ударом опинився Харків. У місті було чути звук вибуху.

Крім того ми писали, що у четвер, 24 жовтня, російські війська обстріляли поштове відділення в селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району. В результаті атаки загинули двоє молодих чоловіків — 19-річний працівник пошти та 21-річний місцевий мешканець.