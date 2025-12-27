У Києві знову чутно вибухи — що відомо
Дата публікації: 27 грудня 2025 08:00
термінова
У Києві знову чутно звуки вибухів. Це чергова атака Росії по столиці.
Про це повідомили Новини.LIVE та Повітряні сили України.
Інформація на даний момент
27 грудня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву — у декількох районах виникли пожежі.
Де оголосили тривогу
Станом на 08:11 карта повітряних тривог України має такий вигляд.
Нагадаємо, що вибухи у Києві було чути в ніч проти 27 грудня та зранку — РФ намагається атакувати столицю ударними дронами.
Раніше ми також інформували, що вибухи у Києві пролунали 27 грудня на тлі ракетної атаки РФ.
