Україна
У Києві знову чутно вибухи — що відомо

У Києві знову чутно вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 08:00
У Києві знову чутно вибухи — що відомо
термінова

У Києві знову чутно звуки вибухів. Це чергова атака Росії по столиці.

Про це повідомили Новини.LIVE та Повітряні сили України.

Читайте також:

Інформація на даний момент

27 грудня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву  — у декількох районах виникли пожежі. 

Де оголосили тривогу

Станом на 08:11 карта повітряних тривог України має такий вигляд. 

У Києві знову чутно вибухи — що відомо - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вибухи у Києві було чути в ніч проти 27 грудня та зранку — РФ  намагається атакувати столицю ударними дронами.

Раніше ми також інформували, що вибухи у Києві пролунали  27 грудня на тлі ракетної атаки РФ.

Київ вибух обстріли дрони Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
