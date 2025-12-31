У Києві та низці областей лунає повітряна тривога — яка загроза

термінова

У Києві та низці областей України у середу, 31 грудня оголошено повітряну тривогу. Це відбулося через загрозу атаки російських дронів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ у середу, 31 грудня.

Що відомо про загрозу атаки 31 грудня

Повітряні Сили ЗС України повідомляють про російські БпЛА на південному заході Чернігівщини, що летять курсом на північ Київщини. А на самій Київщині групи ворожих дронів на півночі області прямують на Житомирщину. БпЛА також летять повз Київ на північному заході, в напрямку на н.п.Коцюбинське.

Допис ПС ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Житомирщина: БпЛА на півночі області курсом на Рівненщину; Рівненщина: БпЛА в напрямку н.п.Сарни та повз Дубровицю на півночі курсом на захід; Миколаївщина: БпЛА на півдні області в районі н.п.Очаків, курс — північно-західний", — повідомили ПС ЗСУ.

БпЛА на півдні Березанки спостерігались на Миколаївщині, курс – західний. Зафіксовано також пуски КАБів на Донеччину.

Де ще оголосили повітряну тривогу

Станом на 23:11 повітряна тривога, крім Київської області, тривала в ще у низці областей України.