У Києві та низці областей лунає повітряна тривога — яка загроза

У Києві та низці областей повітряна тривога — яка загроза
У Києві та низці областей України у середу, 31 грудня оголошено повітряну тривогу. Це відбулося через загрозу атаки російських дронів.
Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ у середу, 31 грудня.
Що відомо про загрозу атаки 31 грудня
Повітряні Сили ЗС України повідомляють про російські БпЛА на південному заході Чернігівщини, що летять курсом на північ Київщини. А на самій Київщині групи ворожих дронів на півночі області прямують на Житомирщину. БпЛА також летять повз Київ на північному заході, в напрямку на н.п.Коцюбинське.
"Житомирщина: БпЛА на півночі області курсом на Рівненщину; Рівненщина: БпЛА в напрямку н.п.Сарни та повз Дубровицю на півночі курсом на захід; Миколаївщина: БпЛА на півдні області в районі н.п.Очаків, курс — північно-західний", — повідомили ПС ЗСУ.
БпЛА на півдні Березанки спостерігались на Миколаївщині, курс – західний. Зафіксовано також пуски КАБів на Донеччину.
Де ще оголосили повітряну тривогу
Станом на 23:11 повітряна тривога, крім Київської області, тривала в ще у низці областей України.
