У Хмельницькому пролунали потужні вибухи: голова ОВА дав пояснення

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Хмельницькому вранці пролунало кілька вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок події постраждалих немає.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи у Хмельницькому

У п'ятницю, 31 липня, в обласному центрі було чути кілька вибухів. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, на місці події працюють усі відповідні служби. Фахівці встановлюють обставини інциденту та уточнюють деталі.

Очільник області також закликав жителів зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Новина доповнюється...