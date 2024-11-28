Вибухи у Херсоні 28 листопада 2024 року

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Херсоні було чути прямо зараз, пізно ввечері 28 листопада. Перед цим військові попереджали про дрони, а в області досі продовжується тривога.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Вибухи у Херсоні 28 листопада ввечері

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 22:58.

За 6 хвилин до вибухів у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що для Херсонської області існує застосування ворогом ударних БпЛА.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:06 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у половині країни, а саме: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Донецькій областях. Водночас, вже протягом багатьох місяців, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 28 листопада, декілька годин тому, вибухи під час повітряної тривоги лунали також у Київській області. В регіоні зафіксували ворожі дрони.

Паралельно, приблизно в цей же час, ближче до восьмої вечора, вибухи внаслідок роботи протиповітряної оборони пролунали у Рівненській області. Там теж була тривога через дрони.