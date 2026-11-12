Тролейбус в Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 12 листопада водіям і пасажирам громадського транспорту доведеться врахувати кілька обмежень. На вулиці Семиградській до 14:00 триватиме ремонт дороги, а на Салтівському шосе та в провулку Салтівському змінили рух трамваїв. Також тимчасово скоригують маршрути низки тролейбусів у місті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Перекриття вулиці

У Харкові тимчасово заборонили рух транспорту вулицею Семиградською. Обмеження діють на ділянці від вулиці Ковалівської до в'їзду Семиградського. Проїзд буде закритий до 14:00 12 листопада. Причиною стали роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Водії можуть об'їхати закриту ділянку прилеглими вулицями Ковалівською та в'їздом Семиградським.

Зміни руху трамваїв

Крім того, у четвер, 12 листопада, у Харкові змінять рух кількох трамваїв і тролейбусів. Обмеження діятимуть із 9:00 до 18:00. Зокрема, рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, буде припинений. Це пов'язано з роботами АТ "Харківобленерго".

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На час обмежень трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Трамвай №6 — від вокзалу Харків-Пасажирський до парку Машинобудівників.

Трамвай №8 — від розворотного кола "Вулиця Одеська" через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулицю Академіка Павлова, в'їзд Семиградський, вулиці Віринську, Мойсеївську та Шевченка до розворотного кола "Журавлівський гідропарк".

Як курсуватимуть тролейбуси

Також тимчасово змінять рух тролейбусів на проспекті Льва Ландау — від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова.

Зміни торкнуться таких маршрутів:

Тролейбус №31 — від Північної Салтівки до станції метро "Академіка Барабашова".

Тролейбус №35 — частина машин курсуватиме за основним маршрутом завдяки автономному ходу, але з більшими інтервалами. Решта — від розворотного кола "Вулиця Одеська" до станції метро "Турбоатом".

Тролейбус №57 — від парку "Зустріч" до станції метро "Захисників України".

Тролейбус №19 — за основним маршрутом завдяки автономному ходу, але зі збільшеним інтервалом.

Тролейбус №20 — рух буде припинений.

Тимчасовий автобус

Щоб компенсувати відсутність трамвайного сполучення, на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8. Він їздитиме від 602-го мікрорайону Салтівським шосе, вулицею Академіка Павлова, проспектом Героїв Харкова та вулицею Олега Громадського до станції метро "Захисників України". У зворотному напрямку автобус рухатиметься через майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулицю Академіка Павлова та Салтівське шосе до 602-го мікрорайону.

Вартість проїзду у Харкові

Зазначимо, у Харкові проїзд у громадському транспорті для населення залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово заборонили рух транспорту на частині вулиці 92-ї бригади. Через аварійний ремонт тепломереж водіям доведеться об'їжджати перекриту ділянку сусідніми вулицями. Змінилися й маршрути громадського транспорту: тролейбус №59 та автобус №52 тепер курсують іншими дорогами. Коли рух відновлять, поки не повідомляють.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові тимчасово обмежили рух транспорту на частині вулиці Бориса Шрамка. Проїзд закрили на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Обмеження пов’язане з роботами на газовому колодязі та діятиме до 30 грудня. На цей час водіям радять заздалегідь планувати маршрут і користуватися прилеглими вулицями.