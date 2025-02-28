Протести у Греції — в Афінах спалахнули сутички у другу річницю залізничної катастрофи

Протести в Афінах. Фото: Reuters

У п’ятницю, 28 лютого, в Афінах проходить масштабна демонстрація, присвячена другій річниці найжахливішій залізничній катастрофі в історії Греції. Протести переросли в сутички біля будівлі парламенту, де молодики з ''коктейлями Молотова'' зіткнулися з правоохоронцями.

Про це повідомляє AFP.

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Протести у Греції

У Греції масові протести, присвячені другій річниці найстрашнішої залізничної катастрофи в історії країни, переросли в сутички. В Афінах майже 200 тисяч людей вийшли на вулиці, вимагаючи справедливості для 57 загиблих унаслідок аварії, що сталася у ніч проти 1 березня 2023 року. Тоді пасажирський потяг, який прямував із Афін до Салонік із понад 350 пасажирами, зіткнувся з вантажним поїздом поблизу міста Лариса.

За даними поліції, загалом у протестах по всій країні взяли участь близько 300 тисяч осіб. У столиці деякі демонстранти долали пішки кілька кілометрів, щоб приєднатися до акції, адже потяги метро, що курсували до центру, були переповнені.

Протести паралізували життя країни: не працювали школи, магазини, державні установи, зупинилися потяги, пороми та значна частина авіарейсів. Багато підприємців вивісили на зачинених дверях плакати з написом: "Ми вимагаємо справедливості".

Антиурядові настрої в Греції посилюються, оскільки більшість громадян вважають, що влада намагалася приховати докази трагедії, а розслідування затягується. Попри те, що відповідальність поклали на понад 40 осіб, зокрема чергового станції, який відповідав за маршрутизацію поїздів, судовий процес очікується не раніше кінця року.

Грецька опозиція планує ініціювати вотум недовіри уряду та провести парламентське розслідування щодо ймовірного знищення важливих доказів на місці катастрофи. Водночас прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс відкидає заклики до відставки, звинувачуючи опонентів у спробах дестабілізувати країну.

Згідно з останніми опитуваннями, 72% греків вважають, що влада намагалася приховати правду про трагедію, а 81% переконані, що після аварії уряд не зробив достатньо для підвищення безпеки залізничних перевезень.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня 2023 року в Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Загинули 57 людей, ще 85 постраждали. Пасажирський потяг перевозив сотні людей, зокрема багато студентів університету, які поверталися додому з канікул. Тоді люди теж виходили на протест.