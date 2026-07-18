У Генштабі розкрили причину догани командиру "Вовків Да Вінчі" Філімонову

Сергій Філамонов. Фото: "Радіо Свобода"

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Командира 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності за результатами службового розслідування. У Генштабі зазначили, що перевірка стосувалася подій за участю військовослужбовців підрозділу, які сталися у травні 2026 року.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності

За даними Генштабу, службове розслідування тривало з травня цього року та стосувалося можливих протиправних дій військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

За його результатами наказом головнокомандувача ЗСУ від 27 червня 2026 року №270 командира батальйону майора Сергія Філімонова притягнули до дисциплінарної відповідальності.

У Генштабі уточнили, що йдеться про подію, яка сталася 1 травня 2026 року у місті Шахтарське Дніпропетровської області. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону.

Їм повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини, а також хуліганства.

У Генштабі пояснили причину стягнення

За результатами службової перевірки встановили, що Сергій Філімонов нібито допустив порушення вимог Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

Водночас дисциплінарні стягнення наклали не лише на командира батальйону, а й на інших військовослужбовців цього підрозділу.

Заява Генштабу ЗСУ. Скріншот: Генштаб ЗСУ

Новини.LIVE повідомляли, що командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов повідомив, що отримав дисциплінарне стягнення від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Причини догани Філімонов наразі не розкривав.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський вивчає можливість кадрових змін у керівництві Збройних сил України. Найближчим часом глава держави має намір зустрітися з військовими командирами та потенційними претендентами на посаду головнокомандувача.