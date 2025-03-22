Обстріл Запоріжжя 21 березня — загинули 3 людини

Рятувальники на місці події. Фото: скриншот з відео

Вчора ввечері, 21 березня, місто Запоріжжя опинилося під атакою ворожих дронів. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя 21 березня

"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнювали, що від ДСНС було залученого 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, нещодавно у МВС України поінформували, що окупанти атакували Запоріжжя використовуючи 12 "шахедів". Зокрема, через влучання по житлових забудовах були пожежі, крім того, зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

Також ми повідомляли, що ввечері, 21 березня, росіяни атакували дронами Київ. Зокрема, у Подільському районі столиці уламки БпЛА впали на дах будинку та почалася пожежа, через що чотири людини було евакуйовано.