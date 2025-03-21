У ДШВ показали роботу саперів 46-ї ОАеМБр — відео

Українські сапери на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило відео з кадрами роботи саперів 46 окремої аеромобільної бригади ( ОАеМБр) на полі бою. Крім того, сапери поділилися своїми відчуттями під час роботи у небезпечних умовах.

Відповідне відео опублікувало Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook у п’ятницю, 21 березня.

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Деталі роботи саперів на полі бою

У ДШВ зазначають, що сапери працюють там, де інші бояться ступити. Кожен їхній день — це гра з часом, де одна помилка може коштувати життя.

Сапери 46 окремої аеромобільної бригади поділилися тим, що зазвичай залишається за кадром: як виглядає поле бою їхніми очима, як звучить вибух, коли ти стоїш поруч, і що відчуваєш, коли твоя робота рятує десятки побратимів.

Як розповів командир інженерно-саперної роти 46 ОАеМБр на псевдо "Принц", основні задачі інженерно-саперної роти — це перевірка маршрутів висування підрозділів, розмінування цих маршрутів, мінування, встановлення протитанкових мінних полів, протитанкових шлагбаумів і руйнування доріг.

Також сапери розповіли, що займаються руйнуванням доріг, мостів, будинків, в яких можуть перебувати російські окупанти. За словами одного із саперів, вони працюють з усім, що є в наявності. Зокрема, із протитанковими мінами, серед яких є чеські.

Сапери зазначають, що наразі вони здебільшого займаються мінуванням, щоб не пропустити росіян далі й уникнути просування ворога. А розмінування виступає вже окремим пунктом.

Нагадаємо, бійці ГУР показали, як знищили російські "Град" і "Стрєлу" на Запорізькому напрямку.

А в ДШВ оприлюднили кадри, як пілоти дронів 71-ї окремої єгерської бригади знищили окупантів в посадках.