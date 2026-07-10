У Дніпрі відкрили безплатний спортивний комплекс для ветеранів, військових та їхніх родин

Заняття в спорткомплексі в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE / Альона Шевчук

Інна Буряк редактор стрічки новин

У Дніпрі понад півтора тижня працює новий спортивний комплекс, створений для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Простір також відкритий для всіх охочих жителів міста. Проєкт реалізували за ініціативи громадських організацій "Громадська сила" та "Ветеранський корпус".

Про те, чим цікавий та багато в чому унікальний цей спортивний центр, дізналась спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Альона Шевчук.

Спорткомпекс для ветеранів, військових та їхніх родин. Фото: Новини.LIVE / Альона Шевчук

Які тренування доступні в новому спорткомплексі в Дніпрі

Центр створений зусиллями двох організацій: "Громадська сила" та "Ветеранський корпус", платформа та спільнота, започаткована Андрієм Білецьким, бригадним генералом і засновником Третього армійського корпусу. Організатори спортивного центру кажуть: спорт має стати не лише способом підтримувати фізичну форму, а й допомагати відновлюватися, знаходити нове коло спілкування та повертатися до активного життя.

"У нас доступні п’ять напрямів тренувань: кросфіт, греплінг, ММА, бокс, тренажерна зала. Є групи буквально від 5 років, батьки можуть займатись з дітьми. Але не на регулярних заняттях, бо ми проводимо заняття і на вулицях дуже часто, і виїзні сесії. І на семінарах батьки можуть займатися з дітьми. А так, ми розбиваємось: окремо діти, окремо батьки — різні вікові категорії", — розповів головний тренер Михайло Кравченко.

Діти тренуються в спорткомплексі. Фото: Новини.LIVE / Альона Шевчук

Скільки коштують заняття у новому спортивному центрі в Дніпрі

Михайло тренує понад 18 років. За цей час виховав не одне покоління спортсменів, які здобувають призові місця на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Зараз двоє його вихованців готуються до чемпіонату світу з ММА. Діти зізнаються: тренування бувають виснажливими, але спорт хочуть зробити справою життя. Водночас організатори зазначають, що тренування з усіх п’яти напрямків проводяться на безоплатній основі. Відвідувати тренажерну залу можуть ветерани, військовослужбовці, їхні родини, а також усі охочі дніпряни. Загалом до спортивної зали за перший тиждень записались понад 30 військових. А ще двоє ветеранів, які мають травми, вже отримали допомогу реабілітолога.

Нагороди спорткомплексу. Фото: Новини.LIVE / Альона Шевчук

"Найголовніше: ми підтримуємо дружню атмосферу, позитивний настрій, щоб ті ж самі діти, військові, ветерани, могли приходити відновлюватися, спілкуватись, знаходити себе, приєднуватися до сильної приєднуватися до сильної команди і ставати частиною сильних. За півтора тижня до нас прийшло 13 ветеранів та 1 цивільний. Деякі з них травмовані, тому наш реабілітолог, який періодично за запитом до нас приходить, вже з двома з ними попрацював", — ділиться Кравченко.

Що думають ветерани про новий спорткомплекс у Дніпрі

Але це лише початок. Організатори вже планують розширювати простір, щоб одночасно приймати більше відвідувачів. Вже скоро хочуть залучити реабілітолога для роботи з ветеранами та відкрити нові спортивні локації в різних районах Дніпра. Головна мета — зробити такі заняття доступними для якомога більшої кількості людей. Проте основний акцент йде, звичайно, на наших захисників. Їх приваблює особлива атмосфера цього місця.

"Мені трошки некомфортно зі звичайними людьми. Їхнє ставлення до того, що ти десь воював, не завжди гарне. А тут емоції позитивні! Буду й далі ходити. Мені тренер Михайло запропонував походить до нього на ММА. Може, десь знайду такого, як я, — будемо махатися сам на сам. Понабиваємо собі шишки! А дискомфорту тут нічого не викликає. Дискомфорт лише від того, що за 3 роки по госпіталях втратив форму і не можу зробити то, що робив раніше…" — поділився Геннадій, ветеран, який відвідує центр з перших днів роботи.

Діти на заняттях у спорткомплексі. Фото: Новини.LIVE / Альона Шевчук

Безплатні тренування, підтримка ветеранів, нові можливості для відновлення та активного дозвілля — саме на це роблять ставку у новому спортивному комплексі. І якщо плани організаторів вдасться реалізувати, подібних просторів у Дніпрі стане ще більше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Дніпрі відкрили представництво Асоціації прифронтових міст та громад. Тут будуть забезпечувати співпрацю з громадами, переселенцями, ветеранами, бізнесом і громадським сектором. Також в офісі АПМГ збиратимуть ідеї для вдосконалення державної політики у підтримці прифронтових регіонів.

Також Новини.LIVE повідомляли, як Володимир Зеленський відвідав поранених захисників. Він побажав їм скорішого одужання та передав воїнам та медикам державні нагороди. Зокрема він вручив ордени Данила Галицького і княгині Ольги III ступеня і медалі "За військову службу Україні" та "За врятоване життя".