У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо
У понеділок, 17 листопада, пізно ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Місто атакують російські безпілотники.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.
Вибухи у Дніпрі 17 листопада — що відомо
У понеділок пізно ввечері у Дніпрі було чути потужні вибухи. Як відомо, вибухи у Дніпрі пролунали під час повітряної тривоги.
Згодом очільник ОВА повідомив, що Дніпро перебуває під масованою атакою російських безпілотників.
"Дніпро під масованою атакою ворожих "Шахедів". Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги", — написав Гайваненко.
Також у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м. Дніпро з півночі та сходу.
Карта повітряних тривог на момент вибухів у Дніпрі
Нагадаємо, що 17 листопада вибухи також лунали в Ізмаїлі на Одещині — росіяни атакували місто.
Раніше ми інформували, скільки вдалося збити ворожих цілей силам ППО під час атаки РФ на Україну у ніч проти 17 листопада.
