Україна
У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 22:37
Оновлено: 23:18
Вибухи у Дніпрі 17 листопада — що відомо
Пожежа та дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 17 листопада, пізно ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Місто атакують російські безпілотники.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

У понеділок пізно ввечері у Дніпрі було чути потужні вибухи. Як відомо, вибухи у Дніпрі пролунали під час повітряної тривоги.

Згодом очільник ОВА повідомив, що Дніпро перебуває під масованою атакою російських безпілотників.

"Дніпро під масованою атакою ворожих "Шахедів". Прошу перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги", — написав Гайваненко.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про групу БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м. Дніпро з півночі та сходу.

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Дніпрі

Вибухи у Дніпрі 17 листопада
Карта тривог на момент вибухів у Дніпрі/alerts.in.ua

Нагадаємо, що 17 листопада вибухи також лунали в Ізмаїлі на Одещині — росіяни атакували місто.

Раніше ми інформували, скільки вдалося збити ворожих цілей силам ППО під час атаки РФ на Україну у ніч проти 17 листопада.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
