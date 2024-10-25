Вибух у Дніпрі 25 жовтня — що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

У Дніпрі у п'ятницю, 25 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Дніпрі 25 жовтня

О 22:58 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

О 23:01 в ПС повідомили про ракету на Дніпро.

Дописи Повітряних сил. Фото: скриншот

О 23:02 в Дніпрі пролунали вибухи.

Допис про вибухи. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня російські військові ударними безпілотниками атакували Київ. Ворог влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 25 жовтня російські війська також атакували Україну, застосувавши 63 ударні безпілотники.