Вибух у Дніпрі 25 жовтня — що відомо

У Дніпрі прогриміли вибухи
У Дніпрі у п'ятницю, 25 жовтня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Дніпрі 25 жовтня
О 22:58 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.
О 23:01 в ПС повідомили про ракету на Дніпро.
О 23:02 в Дніпрі пролунали вибухи.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері 25 жовтня російські військові ударними безпілотниками атакували Київ. Ворог влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі.
Раніше ми писали про те, що у ніч проти 25 жовтня російські війська також атакували Україну, застосувавши 63 ударні безпілотники.
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