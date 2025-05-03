Вибух у Черкасах 3 травня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Черкасах було чути прямо зараз, пізно ввечері 3 травня. Наразі Україну атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє Telegram-канал "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів у Черкасах

"У Черкасах пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У регіоні оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні о 23:19.

Що стало причиною вибуху, наразі невідомо. Однак прямо зараз момент росіяни масовано атакують Україну дронами.

Оновлено о 23:35

"У Черкасах уже було чутно шість вибухів. У регіоні триває повітряна тривога", — поінформувало "Суспільне".

Де оголосили тривогу

Станом на 23:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора ввечері, 2 травня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Місто масовано атакували дрони.

Також ми писали, що зранку, 1 травня, вибухи пролунали у Херсоні. В ОВА попереджали про пуск керованої авіабомби.