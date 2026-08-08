У Болгарії припускають вибух українського дрона біля газопроводу: у МЗС відреагували

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Георгій Тихий/Facebook

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Міністерство оборони Болгарії заявило, що безпілотник, який 8 серпня впав поблизу села Кардам неподалік компресорної станції Трансбалканського газопроводу, найімовірніше, був українським дроном-приманкою "Майя". Водночас у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

Про це повідомили болгарське Міноборони та речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Новини.LIVE.

Що заявили у Болгарії

Невідомий безпілотник вранці 8 серпня порушив повітряний простір Болгарії та вибухнув приблизно за кілометр від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

Інцидент стався в районі колишнього прикордонного пункту "Кардам". Після падіння фахівці провели первинний аналіз уламків безпілотника.

У Міністерстві оборони Болгарії заявили, що характер залишків вказує на можливе використання дрона-приманки "Майя".

"Найімовірніше, йдеться про дрон-приманку "Майя". Цей тип дронів широко використовують Збройні сили України", — йдеться у повідомленні болгарського відомства.

Водночас у міністерстві зазначили, що наразі немає підстав вважати інцидент навмисним.

Що кажуть в Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ підтримує контакт із болгарською стороною для встановлення всіх обставин події.

"Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії", — наголосив Тихий.

За його словами, Україна зараз з'ясовує технічні обставини інциденту та готова повністю взаємодіяти з Болгарією для встановлення деталей.

Тихий також заявив, що першопричиною подібних інцидентів є війна Росії проти України, яка, за його словами, становить загрозу не лише для українців, а й для інших країн регіону.

"Якнайшвидше завершення війни критично важливе для гарантування безпеки регіону", — зазначив речник МЗС.

Що відомо про дрон "Майя"

Дрони-приманки використовують для імітації реальних ударних безпілотників, щоб змусити протиповітряну оборону виявляти та перехоплювати хибні цілі.

Водночас болгарське Міноборони наразі говорить лише про попередні результати аналізу уламків. Остаточні обставини того, звідки безпілотник прилетів, чому опинився в повітряному просторі Болгарії та що стало причиною його вибуху, мають встановити під час подальшого розслідування.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 серпня у Болгарії вибухнув невідомий безпілотник поблизу Трансбалканського газопроводу. Уламки впали приблизно за 100 метрів від кордону з Румунією та за близько кілометр від болгарської компресорної станції. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Також раніше Новини.LIVE писали, що 18 червня Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Сторони обговорювали розвиток двосторонньої співпраці, енергетичну безпеку та підготовку українсько-болгарських консультацій. Зокрема, Зеленський запропонував розпочати роботу над спеціальною угодою у форматі Drone Deal.