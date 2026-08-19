У Бельгії жінці відмовили у прихистку через відсутність Резерв+

Прикордонний контроль в ЄС. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Українки в ЄС стикалися з вимогами показати під час виїзду за кордон військово-облікові дані у застосунку Резерв+, щоб мати право на отримання захисту. Такі прецеденти уже траплялися у Бельгії та іспанських містах, де через юридичні неточності в європейських директивах службовці необґрунтовано вимагали показати додаток у всіх громадян без винятку.

Інформацію підтвердила міграційна юристка Єлизавета Мазур в ефірі Ранок.LIVE.

Чи має жінка показувати на кордоні Резерв+

За словами експертки, вона особисто стикалася з такими вимогами під час роботи з клієнтами в Бельгії, а також в іспанських містах Мадрид та Аліканте. В окремих ситуаціях відсутність електронного документа призводила до блокування процедур.

"Так, я на практиці з таким стикалася. Це була Бельгія, Іспанія, Мадрид, Аліканте. Навіть буквально пару днів тому, в п'ятницю виходить, так це було. Але буквально вихідні прийшли і вже не просять. Тобто я думаю, що все-таки якісь інструкції до державних органів надійшли, що жінок не перевіряти. Бо у жінок тільки у медиків стоїть інформація, що вони на обліку. Тому що кожні п'ять років вони мають проходити медичну комісію. У всіх інших не на обліку. І в Бельгії жінці відмовили через те, що в неї немає Резерв+. А та не на обліку", — пояснила юристка.

Головною причиною такої плутанини стали неточності в формулюваннях у європейських нормативно-правових актах, де застосовується загальний термін "особа" без конкретизації статі заявника, а сама директива стосується всіх громадян України. Через це місцеві чиновники трактували інструкції буквально, запитуючи повний пакет документів у кожної людини, незалежно від її спеціальності чи обов'язку перебувати на військовому обліку в Україні.

Водночас запитувати військово-облікові документи в українок у ЄС уже перестали.

"Наприклад, в Іспанії в Аліканте вже вчора після обіду не просили зовсім ні в кого. А в понеділок (17 серпня. — Ред) ще вимагали в якоїсь жінки. Вона потім прийшла на наступний день, каже, дайте мені тимчасовий захист, подає свої документи, подають довідки перед тим кордоном все легально і вже не просять Резерв+. Тобто зараз поки там є деякі розбіжності, вся інформація не точна. По всім органам надходять листи українською мовою, вони їх там на двері вивішують. І з новими вимогами щодо документів", — пояснила юристка.

Раніше Новини.LIVE писали, що якщо чоловіку відмовляють у в'їзд в Україну, бо у нього є родич, який ухилився від служби та втік за кордон, то це є незаконна підстава. У таких випадках фахівці радять оскаржувати заборону в адміністративному порядку або відстоювати свої законні права через суд.

Водночас уряд скоригував алгоритм перевірки військово-облікових документів для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їхнього звернення до закордонних дипломатичних установ. Оновлені правила мають спростити перевірку персональних відомостей та мабть розблокувати доступ до необхідних консульських послуг.