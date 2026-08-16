У Бельгії будівельники знайшли в стіні золото на €9 млн

Знайдені старовинні монети. Фото: VRT

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У бельгійському місті Дендермонде під час ремонтних робіт будівельники виявили у стіні підвалу замурований ящик із золотими злитками та старовинними монетами. Попередню вартість знахідки оцінюють приблизно у 9 мільйонів євро, однак тепер правоохоронці мають встановити її походження та законного власника.

Про це повідомляє бельгійське видання VRT, передає Новини.LIVE.

Скарб знайшли під час ремонтних робіт

Незвичайна знахідка сталася під час будівельних робіт у будівлі, яка належить організації CAW Oost-Vlaanderen. Працівники виявили схованку у стіні підвалу, де знаходився великий ящик із дорогоцінностями.

Всередині були золоті злитки з номерами, а також старі золоті монети. За попередніми оцінками, загальна вартість скарбу може становити близько 9 мільйонів євро.

Представник CAW Oost-Vlaanderen Герт Хіллаерт розповів про вміст схованки.

"Золото складається з пронумерованих злитків та старих золотих монет, захованих у скрині в підвалі", — зазначив він.

При цьому точна вартість знахідки ще має бути підтверджена фахівцями.

Будівельники передали золото поліції

Працівники, які виявили ящик, не стали забирати коштовності собі. Вони повідомили про знахідку власника будівлі, після чого інформацію передали правоохоронцям.

Поліція вилучила золото та перевезла його у безпечне місце. Наразі справою займається прокуратура Східної Фландрії.

Правоохоронці повинні не лише встановити справжню вартість знахідки, а й з'ясувати, звідки вона взялася.

Звідки взявся скарб

Походження золота залишається загадкою. Наразі невідомо, кому належали злитки та монети, коли саме їх сховали у стіні та чому для цього обрали саме підвал будинку в Дендермонде.

Однією з важливих підказок для слідства можуть стати номери, нанесені на золоті злитки. За ними правоохоронці спробують встановити їхнє походження, попередніх власників та історію переміщення дорогоцінного металу.

Також слідчим належить з'ясувати, за яких обставин скарб опинився в будівлі та хто міг облаштувати схованку.

Хто отримає €9 млн

Поки що залишається відкритим і питання щодо того, кому юридично належатиме знайдене золото.

Будівля, де виявили скарб, перебуває у власності CAW Oost-Vlaanderen — організації, яка допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Водночас сам факт того, що золото знайшли на території цієї будівлі, ще не означає автоматичного переходу права власності на нього до організації. Остаточне рішення залежатиме від результатів розслідування та бельгійського законодавства.

Поки правоохоронці встановлюють походження дорогоцінностей і можливого власника, знайдений скарб залишається вилученим та перебуває під контролем компетентних органів.

Знайдені коштовності. Фото: VRT

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