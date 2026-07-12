Трамп відреагував на смерть сенатора Ґрема

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Ліндсі Ґрема. Американський лідер назвав його справжнім патріотом і одним із найкращих політиків, яких знав.

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

Президент США назвав Ґрема одним із найкращих сенаторів, яких він знав

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора Ліндсі Ґрема. Він заявив, що американському політику бракуватиме країні та його колегам.

"Він завжди наполегливо працював і був справжнім американським патріотом. Ліндсі дуже не вистачатиме", — написав Трамп.

Американський президент також назвав Ґрема одним із найкращих людей і сенаторів, яких йому доводилося знати. За словами Трампа, додаткову інформацію щодо церемонії прощання з політиком повідомлять пізніше.

Заява Дональда Трампа. Скріншот: Truth Social

Ліндсі Ґрем багато років представляв штат Південна Кароліна у Сенаті США та був відомий активною позицією щодо підтримки України. Він виступав за посилення санкцій проти Росії, військову допомогу Києву та розвиток співпраці між Україною і США у сфері оборонних технологій.

Дональд Трамп і Ліндсі Ґрем. Фото: Reuters

Новини.LIVE писали, що Американський сенатор від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер у віці 71 року. Він завершив багаторічну політичну кар’єру в Сенаті США, де представляв свій штат. Як повідомили у його офісі, смерть політика настала ввечері 11 липня після раптової нетривалої хвороби. 9 липня Грем відзначив свій 71-й день народження, а вже наступного дня прибув до України з офіційним візитом.

Новини.LIVE інформували, що після відвідування підприємства у Києві Ліндсі Грем зазначив, що вражений рівнем розвитку української сфери безпілотних технологій. За його словами, саме потреба у сучасних рішеннях під час війни сприяє появі інноваційних розробок.