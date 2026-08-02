Тисячі бойових вильотів, тисячі збитих цілей: Зеленський привітав з Днем Повітряних сил ЗСУ

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Щороку в першу неділю серпня ми вітаємо з професійним днем наших воїнів Повітряних Сил Збройних Сил України і дякуємо за захист. Нашим льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам і всім, хто робить свою справу так, щоб Україна була сильнішою.

Тисячі бойових вильотів, тисячі збитих цілей і завдяки цьому тисячі захищених життів. За роки війни наші Повітряні Сили стали значно міцнішими. Ми отримали сучасну бойову авіацію, ефективні системи ППО. Таких систем ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет усе наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі. І саме завдяки професійності і досвіду наших воїнів, які доводили це вже неодноразово, перехоплюючи найскладніші цілі навіть в умовах дефіциту того чи іншого обладнання.

Дякую кожному й кожній, хто захищає наше небо і щодня робить усе, щоб українці були в безпеці.

І ми завжди шануватимемо пам’ять усіх наших людей, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам’ять героям.

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!

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