Терехов: у Харкові після удару КАБ загинула людина

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Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Харкові російський керований авіаційний боєприпас (КАБ) влучив. Інцидент стався в Холодногірському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє отримали тяжкі поранення. Дані уточнюються.

Заява Терехова. Скріншот Ігор Терехов/Telegram

Також унаслідок вибуху пошкоджено трамвай та кілька автомобілів. На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування наслідків атаки. Новина доповнюється...